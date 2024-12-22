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В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге отделения почты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге отделения почты во Всеволожском районе Ленобласти задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у дома 2 по Невской улице задержан 31-летний местный житель. Установлено, что противоправные действия задержанный совершил под воздействием мошенников», — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о поджоге почтового отделения, расположенного в доме 2 по Невской улице во Всеволожском районе, поступила 20 декабря. По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.