В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге отделения почты

Уточняется, что информация о поджоге почтового отделения, расположенного в доме 2 по Невской улице во Всеволожском районе, поступила 20 декабря. По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.