Маршрутка врезалась в автомобиль Ford на улице Максима Богдановича в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 22 декабря, в воскресенье, примерно в 10.03 64-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Ford, выезжала из двора дома № 138 по улице Максима Богдановича.
В ГАИ отметили, что в момент разворота водитель машины не уступила дорогу маршрутке, которая ехала по главной дороге, из-за чего произошло столкновение. Отмечается, что водитель Ford была доставлена в больницу для обследования.
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