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Маршрутка врезалась в автомобиль Ford на улице Максима Богдановича в Минске

ДТП с участием автомобиля Ford и маршрутки случилось в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Маршрутка врезалась в автомобиль Ford на улице Максима Богдановича в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 22 декабря, в воскресенье, примерно в 10.03 64-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Ford, выезжала из двора дома № 138 по улице Максима Богдановича.

В ГАИ отметили, что в момент разворота водитель машины не уступила дорогу маршрутке, которая ехала по главной дороге, из-за чего произошло столкновение. Отмечается, что водитель Ford была доставлена в больницу для обследования.

Ранее под Могилевом сразу две легковые машины переехали пешехода.

Тем временем пассажиры маршрутки «Гродно-Волковыск» возмутились задержанием пьяного водителя.

Кстати, маршрутку из Гродно в Витебск запустят с 3 января 2025 года: «Более 600 километров пути».

Также мы писали, что четыре автомобиля столкнулись на МКАД в массовом ДТП.