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В Ростове на Западном пенсионер сжег лицо

В Ростове произошел пожар в многоэтажке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в субботу, 21 декабря, на проспекте Стачки случилось ЧП. В одном из многоэтажных домов произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, из-за неисправности электроудлинителя произошло возгорание. 76-летний мужчина, хозяин квартиры, получил ожоги лица и рук. Его госпитализировали. Площадь возгорания составила 10 квадрантных метров.

В пресс-службе регионального МЧС напомнили, что нельзя перегружать сеть и оставлять без присмотра включенные элекоприборы.