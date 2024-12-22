В Ростове на Западном пенсионер сжег лицо

В Ростове-на-Дону в субботу, 21 декабря, на проспекте Стачки случилось ЧП. В одном из многоэтажных домов произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным ведомства, из-за неисправности электроудлинителя произошло возгорание. 76-летний мужчина, хозяин квартиры, получил ожоги лица и рук. Его госпитализировали. Площадь возгорания составила 10 квадрантных метров.
В пресс-службе регионального МЧС напомнили, что нельзя перегружать сеть и оставлять без присмотра включенные элекоприборы.