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Под Ростовом мужчина угнал у работодателя авто, так как ленился идти пешком

Под Ростовом 27-летний мужчина угнал у фермера «Ладу».

Источник: Комсомольская правда

В Орловском районе Ростовской области в полицию обратился 55-летний местный житель. Мужчина рассказал, что владеет фермой, на которой припарковал свою «Ладу». Но недавно дончанин обнаружил, что автомобиль угнали.

Криминалисты быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 27-летний работник фермы. Как оказалось, в начале декабря в дневное время мужчина прошел в гараж, завел авто и поехал в продуктовый магазин. Но на полпути угонщик бросил машину.

— Транспортное средство изъято, возвращено владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда и вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на три года.