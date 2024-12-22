Под Ростовом мужчина угнал у работодателя авто, так как ленился идти пешком

В Орловском районе Ростовской области в полицию обратился 55-летний местный житель. Мужчина рассказал, что владеет фермой, на которой припарковал свою «Ладу». Но недавно дончанин обнаружил, что автомобиль угнали.
Криминалисты быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 27-летний работник фермы. Как оказалось, в начале декабря в дневное время мужчина прошел в гараж, завел авто и поехал в продуктовый магазин. Но на полпути угонщик бросил машину.
— Транспортное средство изъято, возвращено владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если дело дойдет до суда и вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на три года.