Под Ростовом мужчина угнал у работодателя авто, так как ленился идти пешком

Криминалисты быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 27-летний работник фермы. Как оказалось, в начале декабря в дневное время мужчина прошел в гараж, завел авто и поехал в продуктовый магазин. Но на полпути угонщик бросил машину.