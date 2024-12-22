В Ростове задержали 84-летнего мужчину, поджегшего фейерверк в банке

Если вам звонят незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, полиции, ФСБ и других силовых органов, сразу кладите трубку. О звонках и предложениях о поджогах сообщите полицию. Если вы все же стали жертвой мошенника, необходимо написать заявление.