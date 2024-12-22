В Ростове задержали 84-летнего мужчину, поджегшего фейерверк в банке

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 84-летнего мужчину, поджегшего фейерверк в офисе банка. Как рассказал на допросе пенсионер, ему приказали так поступить телефонные мошенники. Мужчина им поверил. Аферисты представились дончанину силовиками.
На ростовского пенсионера завели дело по статье «Хулиганство». Если дойдет до суда, то ростовчанину грозит лишение свободы на срок до семи лет.
— Несколько аналогичных происшествий зафиксированы в разных регионах страны. Помимо посягательств на офисы финансово-кредитных организаций, совершен ряд нападений на помещения и транспортные средства правоохранительных ведомств, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
За такие преступления грозит серьезное наказание — до 20 лет тюрьмы. Полицейские рассказали, как не стать жертвами мошенников.
Если вам звонят незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, полиции, ФСБ и других силовых органов, сразу кладите трубку. О звонках и предложениях о поджогах сообщите полицию. Если вы все же стали жертвой мошенника, необходимо написать заявление.