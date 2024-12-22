Воронежцев предупредили о мошенниках, заставляющих обманутых ими людей поджигать банкоматы

Жителей Воронежской области предупредили в пресс-службе Сбера о двойной опасности со стороны мошенников. Перед Новым годом они не только пытаются украсть все деньги с ваших счетов, но и сделать вас пособником террористов.
Схема, как правило, проста до безобразия. Сначала доверчивых людей под любым предлогом лишают части или всех сбережений. А потом обещают вернуть деньги. Но при одном — «нехилом» таком условии. Вам предлагают взорвать банкомат (как вариант, отделение полиции и военкомат). И за это вернуть похищенные у вас деньги. Как ни странно, на такую удочку «клюют» не так уж редко — в основном, пожилые люди, иногда молодежь.
Конечно же, никаких обещаний мошенники выполнять не будут. И это на самом деле даже не аферисты, а самые натуральные враги. Смертельные причем. Испоганить вашу жизнь, да еще перед Новым годом — это для них непередаваемый кайф. «Обломайте» им его, пожалуйста!