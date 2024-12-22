Воронежцев предупредили о мошенниках, заставляющих обманутых ими людей поджигать банкоматы

Схема, как правило, проста до безобразия. Сначала доверчивых людей под любым предлогом лишают части или всех сбережений. А потом обещают вернуть деньги. Но при одном — «нехилом» таком условии. Вам предлагают взорвать банкомат (как вариант, отделение полиции и военкомат). И за это вернуть похищенные у вас деньги. Как ни странно, на такую удочку «клюют» не так уж редко — в основном, пожилые люди, иногда молодежь.