Призер ЧМ Валерия Воловликова перевела 100 тысяч рублей мошенникам

22-летняя чемпионка России и призёр Европы и мира по прыжкам в длину увидела объявление о продаже пятой «плойки» в Интернете. Цена — 98 тысяч. Решила купить её и подарить любимому после боя курантов. Связалась с продавцом, тот пообещал отправить консоль доставкой в этот же день. Девушка двумя траншами перевела деньги, продавец подтвердил получение. Потом Лера позвонила в СДЭК, где ей сказали, что доставка отменена, так как деньги не пришли.