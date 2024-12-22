Призер ЧМ Валерия Воловликова перевела 100 тысяч рублей мошенникам

22-летняя чемпионка России и призёр Европы и мира по прыжкам в длину увидела объявление о продаже пятой «плойки» в Интернете. Цена — 98 тысяч. Решила купить её и подарить любимому после боя курантов. Связалась с продавцом, тот пообещал отправить консоль доставкой в этот же день. Девушка двумя траншами перевела деньги, продавец подтвердил получение. Потом Лера позвонила в СДЭК, где ей сказали, что доставка отменена, так как деньги не пришли.
Оказалось, мошенник общался с продавцом и покупателем одновременно — первому говорил, что он хочет купить PS5, а второму, что продать. Всех одурачил и забрал деньги на свою карту. Полиция ищет негодяя-игромана. Для справки: Валерия Воловликова родом из Волгодонска. Завоевала серебро на первенстве Европы в 2021 году. Также она стала вице-чемпионкой в тройном прыжке. В соцсетях её прозвали новым секс-символом отечественной лёгкой атлетики.