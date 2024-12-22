Мужчина умер на катке в Минске

Как рассказали в администрации катка, на место вызвали бригаду скорой помощи. Более 50 минут врачи проводили реанимационные действия, но мужчину спасти не удалось.
Массовые катания пришлось прекратить. Людям вернули деньги за билеты.
В субботу вечером во время массовых катаний на катке на Немиге одному из посетителей стало плохо, сообщает агентство «Минск Новости».
Как рассказали в администрации катка, на место вызвали бригаду скорой помощи. Более 50 минут врачи проводили реанимационные действия, но мужчину спасти не удалось.
Массовые катания пришлось прекратить. Людям вернули деньги за билеты.