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Мужчина умер на катке в Минске

В субботу вечером во время массовых катаний на катке на Немиге одному из посетителей стало плохо, сообщает агентство «Минск Новости».

Источник: Vasilios Muselimis/CC0

Как рассказали в администрации катка, на место вызвали бригаду скорой помощи. Более 50 минут врачи проводили реанимационные действия, но мужчину спасти не удалось.

Массовые катания пришлось прекратить. Людям вернули деньги за билеты.

несчастный случай