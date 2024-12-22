Мёртвых краснокнижных дельфинов вынесло на берег Новороссийска (видео)

На данный момент волонтёры смогли выловить более 700 птиц, большинство из них отмыли и отправили в реабилитационные центры. 143 спасти не удалось. Кроме того, сегодня к берегу в Южном районе в Новороссийске прибило 8 мёртвых дельфинов. Одного обнаружили на пляже в станице Благовещенской (ещё двоих находили ранее).