Мёртвых краснокнижных дельфинов вынесло на берег Новороссийска (видео)

Местные находят дельфинов и плачут.
На данный момент волонтёры смогли выловить более 700 птиц, большинство из них отмыли и отправили в реабилитационные центры. 143 спасти не удалось. Кроме того, сегодня к берегу в Южном районе в Новороссийске прибило 8 мёртвых дельфинов. Одного обнаружили на пляже в станице Благовещенской (ещё двоих находили ранее).
Как нам рассказали экологи, очистить территорию от мазута окончательно удастся не раньше чем через 1,5 года. А пока тяжёлые фракции углеводородов, по их словам, осядут на дно Чёрного моря и нарушат экосистему.
Дельфины могут отравиться токсичной рыбой и попасть в мазутное пятно. Мазут для дельфинов крайне опасен. Если он попадает в их желудок, возникает гипоксия и животное задыхается. В Чёрном море обитает три вида дельфинов: черноморская афалина, белобочка и азовка. Все они краснокнижные.
Вчера удалось обнаружить кормовую часть «Волгонефть-212». Сегодня на глубине работают водолазы. Волонтёры на пляжах под Анапой жалуются на нехватку техники. Говорят, что мазут продолжает выносить из моря и сколько его ещё будет, никто не знает. Самая тяжёлая ситуация сейчас на галечных пляжах.