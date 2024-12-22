Стали известны подробности ДТП с автобусом в Ленобласти

На месте происшествия сотрудниками ДПС было установлено, что 58-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь в сторону города Отрадное от города Кировск, не справился с управлением на прямом участке дороги и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, ехавшим из парка на маршрут без пассажиров.
Ранее сообщалось, что в результате аварии водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне. Спасатели извлекли его из машины и передали сотрудникам скорой помощи.
Как стало известно, водитель иномарки получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.