Стали известны подробности ДТП с автобусом в Ленобласти

На месте происшествия сотрудниками ДПС было установлено, что 58-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь в сторону города Отрадное от города Кировск, не справился с управлением на прямом участке дороги и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, ехавшим из парка на маршрут без пассажиров.