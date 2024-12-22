МЧС собрало 26 тонн нефтепродуктов на побережье Крыма

Морская спасательная служба направила для локализации разлива суда «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». Всего в ликвидации последствий участвуют 349 человек и 33 единицы техники, включая три лодки. От МЧС России задействован 41 сотрудник и девять единиц техники. К работам также привлечены специалисты «Крым-Спас», администрации Керчи и добровольцы.