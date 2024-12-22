МЧС собрало 26 тонн нефтепродуктов на побережье Крыма

Площадь каждого загрязненного участка достигает 10 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Спасатели собрали 860 мешков (25,8 тонн) нефтепродуктов, из них вывезли 493 мешка (14,8 тонн). У озера Тобечикское в Ленинском районе заполнили еще 100 мешков.
Морская спасательная служба направила для локализации разлива суда «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». Всего в ликвидации последствий участвуют 349 человек и 33 единицы техники, включая три лодки. От МЧС России задействован 41 сотрудник и девять единиц техники. К работам также привлечены специалисты «Крым-Спас», администрации Керчи и добровольцы.
На базе ГУ МЧС России по республике Крым действует оперативный штаб.
«Ъ-Кубань» писал, что на Черноморском побережье Кубани собрали более 12 тыс. тонн загрязненного грунта. В работах задействованы спасатели, волонтеры, сотрудники краевого МЧС, администрации и предприятий — всего около 8,5 тыс. человек.