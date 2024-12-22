В Петербурге нашли тело бывшей невестки Марии Шукшиной

Зильбер нашли в квартире на Народной. В жилье лежали шприцы и трубка для курительных смесей. Фрейе было 26 лет. Вместе с ее телом также обнаружили труп 32-летнего мужчины и девушку в тяжелом состоянии — с острым отравлением опиатами и метадоном. Причина смерти пока не установлена. Погибших отправили на экспертизу.