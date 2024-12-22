В Волгограде снова произошел пожар в заброшенном цеху ВГТЗ

На территории бывшего ВГТЗ в Волгограде вновь вспыхнул пожар.
Сегодня, 22 декабря, пожарные вновь выехали на вызов в Тракторозаводский район Волгограда из-за возгорания на территории бывшего ВГТЗ. — Над «Тракторным» снова поднимается столб дыма, похоже, опять пожар, — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Пресс-служба регионального управления МЧС подтвердила информацию о происшествии.
— В 14:04 поступил сигнал о пожаре в пятиэтажном неэксплуатируемом здании. На одном из этажей горел мусор на площади 30 квадратных метров, — сообщили представители ведомства.
Пожарные расчеты 1-й пожарно-спасательной части прибыли на место и ликвидировали огонь в кратчайшие сроки — к 14:22 возгорание было полностью потушено.
Стоит отметить, что это уже второй пожар на территории бывшего завода за последние сутки. Причины возгораний устанавливаются.