В Волгограде снова произошел пожар в заброшенном цеху ВГТЗ

Сегодня, 22 декабря, пожарные вновь выехали на вызов в Тракторозаводский район Волгограда из-за возгорания на территории бывшего ВГТЗ. — Над «Тракторным» снова поднимается столб дыма, похоже, опять пожар, — сообщили очевидцы в социальных сетях.