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В Волгограде снова произошел пожар в заброшенном цеху ВГТЗ

К счастью, обошлось без жертв.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

На территории бывшего ВГТЗ в Волгограде вновь вспыхнул пожар.

Сегодня, 22 декабря, пожарные вновь выехали на вызов в Тракторозаводский район Волгограда из-за возгорания на территории бывшего ВГТЗ. — Над «Тракторным» снова поднимается столб дыма, похоже, опять пожар, — сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пресс-служба регионального управления МЧС подтвердила информацию о происшествии.

— В 14:04 поступил сигнал о пожаре в пятиэтажном неэксплуатируемом здании. На одном из этажей горел мусор на площади 30 квадратных метров, — сообщили представители ведомства.

Пожарные расчеты 1-й пожарно-спасательной части прибыли на место и ликвидировали огонь в кратчайшие сроки — к 14:22 возгорание было полностью потушено.

Стоит отметить, что это уже второй пожар на территории бывшего завода за последние сутки. Причины возгораний устанавливаются.

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