Учитель пострадал во время оформления новогодней ёлки в Семее

В Семее к оформлению новогодней ёлки привлекли учителей, в результате пострадал один из педагогов. Об этом в соцсетях сообщил Министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.
«Подобные мероприятия категорически противоречат Закону РК “О статусе педагога”, который запрещает привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Мы надеемся, что руководство области проведет объективное расследование и примет соответствующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Глава государства неоднократно подчеркивал важность роли педагогов в обществе и соблюдения их прав, закрепленных в Законе РК “О статусе педагога”. Еще раз обращаю внимание всех руководителей отделов и управлений образования о необходимости строгого соблюдения его норм», — заявил Гани Бейсембаев.
Он также выразил поддержку семье пострадавшего учителя и пожелал ему скорейшего выздоровления.
«В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Этот случай находится на особом контроле», — добавил министр.