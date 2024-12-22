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Стая собак набросилась на школьника и пенсионерку под Ростовом

Следователи начали проверку после того, как бродячие псы покусали двоих человек под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске Ростовской области стая безнадзорных собак покусала двоих человек. Вначале собаки набросились на подростка, который гулял возле спортивного комплекса.

Животные испортили мальчику одежду. Затем псы укусили за ногу пожилую женщину.

О ЧП в социальных сетях рассказали местные жители. В следственном управлении следственного комитета по Ростовской области сообщили, что сейчас организована проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Также он поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.