Стая собак набросилась на школьника и пенсионерку под Ростовом

В Новошахтинске Ростовской области стая безнадзорных собак покусала двоих человек. Вначале собаки набросились на подростка, который гулял возле спортивного комплекса.
Животные испортили мальчику одежду. Затем псы укусили за ногу пожилую женщину.
О ЧП в социальных сетях рассказали местные жители. В следственном управлении следственного комитета по Ростовской области сообщили, что сейчас организована проверка.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Также он поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.