Мужчина отказался занимать свое место, в результате чего экипажу пришлось привязать его к креслу. По прибытии в Иркутск пассажира передали транспортной полиции. Несмотря на неадекватное поведение, мужчина был трезв и не смог объяснить причины своего поступка.
Белорусский пассажир устроил дебош на рейсе Москва — Иркутск
В ночь на 21 декабря на борту самолета авиакомпании Уральские авиалинии, следовавшего из Москвы в Иркутск, 48-летний гражданин Белоруссии устроил дебош. Об этом сообщает сайт ИрСити.