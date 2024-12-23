Белорусский пассажир устроил дебош на рейсе Москва — Иркутск

Мужчина отказался занимать свое место, в результате чего экипажу пришлось привязать его к креслу. По прибытии в Иркутск пассажира передали транспортной полиции. Несмотря на неадекватное поведение, мужчина был трезв и не смог объяснить причины своего поступка.