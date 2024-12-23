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Белорусский пассажир устроил дебош на рейсе Москва — Иркутск

В ночь на 21 декабря на борту самолета авиакомпании Уральские авиалинии, следовавшего из Москвы в Иркутск, 48-летний гражданин Белоруссии устроил дебош. Об этом сообщает сайт ИрСити.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина отказался занимать свое место, в результате чего экипажу пришлось привязать его к креслу. По прибытии в Иркутск пассажира передали транспортной полиции. Несмотря на неадекватное поведение, мужчина был трезв и не смог объяснить причины своего поступка.