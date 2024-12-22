В Санкт-Петербурге мужчина разгромил магазин с платьями и уснул внутри

Уточняется, что 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пробрался в торговую точку, разбив окно.
Кадры случившегося опубликовали представители магазина. На видео показано, как петербуржец ломает мебель, кричит, используя бранную лексику, и опрокидывает вешалку с одеждой.
«Испортил дизайнерскую коллекцию платьев из натурального шелка и поломал мебель, потом спать лег на эти самые платья», — говорится в сообщении дома моды в Telegram.
Там добавили, что нанесенный ущерб составляет порядка 600 тыс. рублей.
Мужчину задержали. Отмечается, что он ранее был судим за кражу, сейчас он госпитализирован.
Ранее, 20 декабря, в Москве задержали мужчину, который угрожал гранатой работникам заведения общественного питания. Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина требовал от персонала выдать ранее отмененный им заказ, денежные средства за который были возвращены. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 и 228 УК РФ («Хулиганство» и «Оборот наркотических средств»).