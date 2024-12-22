В Санкт-Петербурге мужчина разгромил магазин с платьями и уснул внутри

Ранее, 20 декабря, в Москве задержали мужчину, который угрожал гранатой работникам заведения общественного питания. Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина требовал от персонала выдать ранее отмененный им заказ, денежные средства за который были возвращены. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 и 228 УК РФ («Хулиганство» и «Оборот наркотических средств»).