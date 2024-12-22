Водитель погиб в лобовом ДТП автомобилей Infiniti и Audi в Ивановском районе. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении сказано, что 22 декабря, в воскресенье, примерно в 11.50 20-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Infiniti, ехал по автодороге Н-472 «Иваново — Мотоль — Тышковичи — Оброво».
Согласно предварительным данным, на седьмом километре названной дороги в момент выполнения обгона водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину Audi. За рулем иномарки находился 45-летний водитель.
В ведомстве обратили внимание на то, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Infiniti погиб. Также сказано, что 16-летняя девушка-пассажир, находившаяся в Audi, а также водитель данного авто были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.
Тем временем четыре автомобиля столкнулись на МКАД в массовом ДТП.
Ранее мы писали, что сбой работы валидаторов случился на станции метро «Каменная Горка» в Минске.
Кроме того, МЧС сделало заявление об использовании бенгальских огней и хлопушек в Беларуси.