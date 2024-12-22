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Водитель погиб в лобовом ДТП автомобилей Infiniti и Audi в Ивановском районе

В Ивановском районе случилось лобовое столкновение двух автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Водитель погиб в лобовом ДТП автомобилей Infiniti и Audi в Ивановском районе. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В сообщении сказано, что 22 декабря, в воскресенье, примерно в 11.50 20-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Infiniti, ехал по автодороге Н-472 «Иваново — Мотоль — Тышковичи — Оброво».

Согласно предварительным данным, на седьмом километре названной дороги в момент выполнения обгона водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину Audi. За рулем иномарки находился 45-летний водитель.

В ведомстве обратили внимание на то, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Infiniti погиб. Также сказано, что 16-летняя девушка-пассажир, находившаяся в Audi, а также водитель данного авто были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.

Тем временем четыре автомобиля столкнулись на МКАД в массовом ДТП.

Ранее мы писали, что сбой работы валидаторов случился на станции метро «Каменная Горка» в Минске.

Кроме того, МЧС сделало заявление об использовании бенгальских огней и хлопушек в Беларуси.