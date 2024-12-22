Водитель погиб в лобовом ДТП автомобилей Infiniti и Audi в Ивановском районе

В ведомстве обратили внимание на то, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Infiniti погиб. Также сказано, что 16-летняя девушка-пассажир, находившаяся в Audi, а также водитель данного авто были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.