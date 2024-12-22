Автор йога-туров из Питера обманула других преподавателей йоги на ₽2 млн

В беседе с SHOT Надежда — йогиня из Москвы — рассказала, что вместе со своими друзьями стала жертвой мошенничества. По словам девушки, она познакомилась с Юлией Варавкой, которая позиционирует себя как «автор необычных туров». Юлия заявила, что она опытный путешественник, что у неё друзья в разных странах, и предложила Надежде организовать для неё и её друзей мощный ретрит в Индии.