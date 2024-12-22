Автор йога-туров из Питера обманула других преподавателей йоги на ₽2 млн

В беседе с SHOT Надежда — йогиня из Москвы — рассказала, что вместе со своими друзьями стала жертвой мошенничества. По словам девушки, она познакомилась с Юлией Варавкой, которая позиционирует себя как «автор необычных туров». Юлия заявила, что она опытный путешественник, что у неё друзья в разных странах, и предложила Надежде организовать для неё и её друзей мощный ретрит в Индии.
Компания набралась быстро: девять человек скинули Юле по ₽220 000, за которые им было обещано: билеты из РФ в Индию и обратно (через эмиратскую Шарджу) и полностью оплаченный отель в Тривандраме. Сама Юля улетела раньше, чтобы «всё подготовить».
Когда туристы прилетели в Шарджу, по словам Надежды, выяснилось: единственное, что для них купила Юлия, это билеты в один конец до ОАЭ, а сама она вообще улетела почему-то в Турцию.
Компания не стала отменять отдых: ребята долетели до Индии за свои деньги, а с отелем, который им обещала Юлия, сумели чудесным образом договориться, чтобы их поселили в долг. Но когда все обещанные сроки прошли, сотрудники отеля вызвали полицию.
Юлия заплатила гостинице €3600 вместо положенных €11 000, пообещала на видео, что всё вернёт позже, и улетела по своим делам.
Любители йоги вернулись в Москву и написали заявление в полицию. Проводится проверка.