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Автор йога-туров из Питера обманула других преподавателей йоги на ₽2 млн

Хитрая дама взяла деньги за ретрит в Индии, но отправила искателей просветления в другую страну, а сама сбежала в Турцию.

В беседе с SHOT Надежда — йогиня из Москвы — рассказала, что вместе со своими друзьями стала жертвой мошенничества. По словам девушки, она познакомилась с Юлией Варавкой, которая позиционирует себя как «автор необычных туров». Юлия заявила, что она опытный путешественник, что у неё друзья в разных странах, и предложила Надежде организовать для неё и её друзей мощный ретрит в Индии.

Компания набралась быстро: девять человек скинули Юле по ₽220 000, за которые им было обещано: билеты из РФ в Индию и обратно (через эмиратскую Шарджу) и полностью оплаченный отель в Тривандраме. Сама Юля улетела раньше, чтобы «всё подготовить».

Когда туристы прилетели в Шарджу, по словам Надежды, выяснилось: единственное, что для них купила Юлия, это билеты в один конец до ОАЭ, а сама она вообще улетела почему-то в Турцию.

Компания не стала отменять отдых: ребята долетели до Индии за свои деньги, а с отелем, который им обещала Юлия, сумели чудесным образом договориться, чтобы их поселили в долг. Но когда все обещанные сроки прошли, сотрудники отеля вызвали полицию.

Юлия заплатила гостинице €3600 вместо положенных €11 000, пообещала на видео, что всё вернёт позже, и улетела по своим делам.

Любители йоги вернулись в Москву и написали заявление в полицию. Проводится проверка.