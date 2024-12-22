Под Ростовом 18-летний водитель «Лады» погиб, выехав на встречную полосу

В Шахтах Ростовской области в воскресенье, 22 декабря, на улице Дачной произошла серьезная авария. Как сообщили в региональной ГАИ, 18-летний водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с «десяткой». Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металла.