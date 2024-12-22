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В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты

РЯЗАНЬ, 22 дек — РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого поджигателя почтового отделения в Твери, им оказался 26-летний житель региона, который действовал по указанию неизвестных, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

Источник: Reuters

По данным ведомства, сообщение о поджоге отделения почты на улице Мусоргского поступило в минувшую субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В результате инцидента обошлось без пострадавших.

«В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 26-летний житель Максатихи. В ходе допроса задержанный признался в содеянном», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый действовал «по указанию неизвестных злоумышленников».

«Аферисты обучили, как изготовить бутылки с зажигательной смесью и указали адрес отделения… Закрепив на голове скотчем мобильный телефон, молодой человек вел для кураторов онлайн-трансляцию», — добавляется в сообщении.