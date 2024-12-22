В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты

По данным ведомства, сообщение о поджоге отделения почты на улице Мусоргского поступило в минувшую субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В результате инцидента обошлось без пострадавших.