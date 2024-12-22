В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты

По данным ведомства, сообщение о поджоге отделения почты на улице Мусоргского поступило в минувшую субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В результате инцидента обошлось без пострадавших.
«В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 26-летний житель Максатихи. В ходе допроса задержанный признался в содеянном», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, подозреваемый действовал «по указанию неизвестных злоумышленников».
«Аферисты обучили, как изготовить бутылки с зажигательной смесью и указали адрес отделения… Закрепив на голове скотчем мобильный телефон, молодой человек вел для кураторов онлайн-трансляцию», — добавляется в сообщении.