Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учительница английского пыталась поджечь отдел полиции

Школьная учительница английского пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области, сообщают очевидцы.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали SHOT местные, женщина пару часов назад подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району на улице Московской в Петушках и бросила коктейль Молотова, её задержали на месте. Пироманка призналась, что её развели украинские телефонные мошенники. Сначала они выманили у неё 1,5 миллиона «на безопасные счета», а потом предложили всё вернуть. Задание было, как и у остальных жертв, — устроить поджог.

Полицейские самостоятельно потушили возгорание. Никто не пострадал. По словам жителей, поджигательница преподаёт английский в местной школе.