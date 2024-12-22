Учительница английского пыталась поджечь отдел полиции

Как рассказали SHOT местные, женщина пару часов назад подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району на улице Московской в Петушках и бросила коктейль Молотова, её задержали на месте. Пироманка призналась, что её развели украинские телефонные мошенники. Сначала они выманили у неё 1,5 миллиона «на безопасные счета», а потом предложили всё вернуть. Задание было, как и у остальных жертв, — устроить поджог.