В Астраханской области в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«На автодороге Волгоград — Астрахань в Наримановском районе Астраханской области произошло столкновение автомобиля Chevrolet… с автомобилем Volkswagen Polo… Водитель последнего скончался на месте ДТП от полученных травм», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.
По предварительным данным, женщина за рулём Chevrolet при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим легковым автомобилем.
Ранее сообщалось, что в селе Пригородное Ивановской области в результате столкновения четырёх легковых автомобилей пострадали 13 человек.