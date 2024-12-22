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В Астраханской области в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали

В Наримановском районе Астраханской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«На автодороге Волгоград — Астрахань в Наримановском районе Астраханской области произошло столкновение автомобиля Chevrolet… с автомобилем Volkswagen Polo… Водитель последнего скончался на месте ДТП от полученных травм», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.

По предварительным данным, женщина за рулём Chevrolet при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим легковым автомобилем.

Ранее сообщалось, что в селе Пригородное Ивановской области в результате столкновения четырёх легковых автомобилей пострадали 13 человек.