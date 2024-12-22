На Оренбургском тракте в Уфе пешеход погиб под колесами иномарки

Как сообщили в госавтоинспекции Башкирии, автомобиль «Санг Йонг» сбил пешехода, вышедшего на дорогу в неположенном месте.
Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция начала разбирательство по факту аварии.
Сегодня, 22 декабря, на Оренбургском тракте в Уфе произошла авария со смертельным исходом.
Как сообщили в госавтоинспекции Башкирии, автомобиль «Санг Йонг» сбил пешехода, вышедшего на дорогу в неположенном месте.
Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция начала разбирательство по факту аварии.