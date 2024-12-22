На пенсионера из Ростова завели дело после атаки на филиал «Сбера»

Подозреваемого задержала полиция. По его словам, он действовал по инструкции мошенников. Против пенсионера не стали заводить дело о теракте в связи с преклонным возрастом. Дело в отношении мужчины завели по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.