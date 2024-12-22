В Крыму собрали 60 тонн мазута — МЧС

«Сегодня масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на 8 участках: 7 на территории городского округа Керчь и один в Ленинском районе. На этих участках площадь загрязнения была до 10 кв. м.», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий привлекались сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, «КРЫМ-СПАС», администрации города Керчь и волонтеры.
«На сегодняшний день работы завершены. На 8 участках было собрано 2016 мешков (60,3 тонн), вывезено — 1675 мешков (50,6 тонн)», добавили в чрезвычайном ведомстве.
По данным крымского главка МЧС, продолжает работу рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба на базе Главного управления. Дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб. Ситуация находится на постоянном контроле чрезвычайного ведомства.
Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 412 человек и 37 единицы техники, 4 плавсредства, из них от МЧС России 73 человека и 21 единица техники.
В Краснодарском крае по данным МЧС собрано 17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта, очищено более 39,7 километров береговой линии. В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако. Привлечены 10 317 человек и 366 единиц техники.
Крушение танкеров в Керченском проливе.
15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос «Волгонефть-212», потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.
Разлив мазута после крушения танкеров «Волгонефть» в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с «Прямой линией».
Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры «Волгонефть», и обработали сорбентом более 5 тысяч «квадратов» акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.
21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе — режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.