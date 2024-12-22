В Крыму собрали 60 тонн мазута — МЧС

21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе — режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.