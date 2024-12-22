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Фура заблокировала дорогу после ДТП с «Кировцем» в Волгоградской области

В Волгоградской области днем в воскресенье фура Mercedes-Benz опрокинулась и заблокировала дорогу после столкновения с трактором «Кировец». Об этом сообщается в Telegram-канале областного главка МВД.

Источник: Reuters

«На 70 км ФАД “Волгоград- Каменск-Шахтинский-Луганск” произошло столкновение трактора К-700 и грузового автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом, который опрокинулся на бок», — отмечается в сообщении полиции.

Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. На опубликованном видео видно, что большегрузный автомобиль после опрокидывания развернуло поперек дороги, он полностью заблокировал проезжую часть.

У грузовика разбито лобовое стекло и сильно поврежден полуприцеп. У тяжелого трактора, который ехал с прицепом-цистерной, разбит бампер и погнуто правое переднее крыло.