Фура заблокировала дорогу после ДТП с «Кировцем» в Волгоградской области

«На 70 км ФАД “Волгоград- Каменск-Шахтинский-Луганск” произошло столкновение трактора К-700 и грузового автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом, который опрокинулся на бок», — отмечается в сообщении полиции.
Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. На опубликованном видео видно, что большегрузный автомобиль после опрокидывания развернуло поперек дороги, он полностью заблокировал проезжую часть.
У грузовика разбито лобовое стекло и сильно поврежден полуприцеп. У тяжелого трактора, который ехал с прицепом-цистерной, разбит бампер и погнуто правое переднее крыло.