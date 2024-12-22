С побережья Черного моря в Крыму вывезли более 50 тонн мазута

«На сегодняшний день работы завершены. На 8 участках было собрано 2 016 мешков (60,3 т), вывезено — 1 675 мешков (50,6 т)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в воскресенье масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на 8 участках: 7 на территории Керчи и один в Ленинском районе. На этих участках площадь загрязнения была до 10 кв. м. Для ликвидации последствий привлекались сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, «Крым-Спас», администрации Керчи и волонтеры.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Основной объем выбросов пришелся на побережье в районе Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. В субботу после смены ветра и направления разлива небольшая часть вещества была выброшена на берег около Керчи в Республике Крым. Появившиеся загрязнения были устранены в течение суток.