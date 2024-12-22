С побережья Черного моря в Крыму вывезли более 50 тонн мазута

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Основной объем выбросов пришелся на побережье в районе Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. В субботу после смены ветра и направления разлива небольшая часть вещества была выброшена на берег около Керчи в Республике Крым. Появившиеся загрязнения были устранены в течение суток.