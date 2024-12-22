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С побережья Черного моря в Крыму вывезли более 50 тонн мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 50 тонн мешков с мазутом вывезены с побережья Черного моря в Крыму после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«На сегодняшний день работы завершены. На 8 участках было собрано 2 016 мешков (60,3 т), вывезено — 1 675 мешков (50,6 т)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в воскресенье масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на 8 участках: 7 на территории Керчи и один в Ленинском районе. На этих участках площадь загрязнения была до 10 кв. м. Для ликвидации последствий привлекались сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, «Крым-Спас», администрации Керчи и волонтеры.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Основной объем выбросов пришелся на побережье в районе Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. В субботу после смены ветра и направления разлива небольшая часть вещества была выброшена на берег около Керчи в Республике Крым. Появившиеся загрязнения были устранены в течение суток.

экология
МЧС