В Бразилии упал частный самолет

«Я уже здесь, на месте крушения, мы следим за развитием спасательной операции. По-видимому, выживших нет, все силы сейчас направлены на изоляцию района и спасение пострадавших [местных жителей]», — заявил губернатор, его выступление опубликовал телеканал CNN Brasil.