На Ямале водитель въехал в остановку

«Водитель въехал в остановку, на остановке были две женщины. Водитель был трезв, не справился с управлением, неправильно учел метеоусловия. Две женщины пострадали, они обследованы в больнице, у них ушибы установлены, без серьезных травм», — сказали в пресс-службе.