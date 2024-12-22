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На Ямале водитель въехал в остановку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, две женщины пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«Водитель въехал в остановку, на остановке были две женщины. Водитель был трезв, не справился с управлением, неправильно учел метеоусловия. Две женщины пострадали, они обследованы в больнице, у них ушибы установлены, без серьезных травм», — сказали в пресс-службе.

Как уточнили РИА Новости в региональном депздраве, состояние пострадавших — средней степени тяжести, женщины направлены на амбулаторное лечение.

Позже в прокуратуре добавили, что у одной из пострадавших выявлен перелом ключицы, без смещения.

В надзорном ведомстве отметили, что по факту происшествия будет проведено административное расследование.