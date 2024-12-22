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Умер советский диссидент, пытавшийся угнать самолет для побега из СССР

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Журналист, советский диссидент Эдуард Кузнецов умер в Израиле на 85-м году жизни, сообщает основанное им издание MIGnews.

Источник: © РИА Новости

Эдуард Кузнецов родился в 1939 году в Москве, в семье Самуила Герзона и Зинаиды Кузнецовой. Окончил философский факультет МГУ, участвовал в выпуске самиздатского журнала «Феникс». В 1961 году был арестован за антисоветскую агитацию и приговорен к семи годам заключения.

В 1970 году Кузнецова снова арестовали за участие в попытке захвата самолета с целью привлечь внимание к проблеме выезда из СССР. Всего в попытке угнать пассажирский Ан-2 рейсом из Ленинграда участвовали 16 человек из категории «отказников» — евреев, которым власти запретили покидать СССР. Кузнецов получил смертный приговор, позже замененный на 15 лет тюрьмы. В 1979 году он был освобожден в результате обмена на советских разведчиков и переехал в Израиль.