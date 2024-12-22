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Десять человек пострадали в аварии на Новочеркасском бульваре

В аварии на Новочеркасском бульваре пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Источник: ДТП и ЧП МОСКВА и МО

«По предварительным данным, на пересечении ул. Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автомобиля “Камаз” проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоявшими в ожидании разрешающего сигнала светофора. По предварительным данным, пострадали 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что грузовик также совершил столкновение с автобусом маршрута № 751 и электробусом маршрута № 765.