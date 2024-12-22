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Под Ростовом один человек погиб и трое ранены в ДТП

В Ростовской области водитель «Форда» спровоцировал ДТП с летальным исходом.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске Ростовской области в воскресенье, 22 декабря, на улице Калинина случилась авария, сообщили в ГАИ региона. 43-летний водитель «Форда Фокус», по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Джили М Гранд», за рулем которого находился 60-летний дончанин.

В результате ДТП водитель «Джили» скончался на месте ДТП. Двое его пассажиров, одному из которых 11 лет, госпитализированы. Также пострадал водитель «Форда».

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сказали в пресс-службе ГАИ области.