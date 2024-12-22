В массовом ДТП на юге Москвы пострадали 15 человек

«По последним данным, в ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара пострадало 15 человек, 14 — госпитализировали, из них два сотрудника МЧС», — говорится в сообщении.
Собеседник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших есть ребенок.
Ранее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы уточнялось, что водитель автомобиля «КАМАЗ» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и 3 автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора.