Автомобиль на Заневском сбил шесть пешеходов. Водитель скрылся

Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла в 21:45 22 декабря. У дома 32 по Заневскому проспекту 50-летняя женщина за рулем «Опеля» не предоставила преимущество «Джили» на встречной полосе. От удара «китайца» выкинуло на тротуар.
В больницы увезли шесть человек с разными травмами, в том числе 13-летнюю девочку. Все находятся в состоянии средней степени тяжести.
«Водитель автомобиля “Джили” после ДТП с места скрылся. Со слов очевидцев происшествия, на вид мужчине около 25 лет. Полицией приняты меры к его розыску», — добавили в Главке.