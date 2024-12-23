Автомобиль на Заневском сбил шесть пешеходов. Водитель скрылся

Как сообщает ГУ МВД региона, авария произошла в 21:45 22 декабря. У дома 32 по Заневскому проспекту 50-летняя женщина за рулем «Опеля» не предоставила преимущество «Джили» на встречной полосе. От удара «китайца» выкинуло на тротуар.