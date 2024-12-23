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Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом

Из-за непогоды отправка людей и техники к берегу стала опасной.

Источник: Аргументы и факты

В районе Анапы и Темрюкского района Краснодарского края ухудшились погодные условия — начался сильный шторм, который может повредить некоторые мешки с мазутом, которые были собраны после аварии с танкерами. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Нестеренко.

По словам вице-губернатора, техника работала до поздней ночи, однако на данный момент волны такие высокие, что отправка людей к берегу стала опасной, и существует риск застревания техники. Нестеренко также добавил, что выброс мазута на пляж может продолжиться.

В настоящее время количество техники, задействованной в устранении последствий утечки мазута, достигло максимума для поддержания темпов вывоза загрязненного почвы на полигоны. Нестеренко упомянул, что рассматриваются дополнительные меры по ускорению удаления мешков с мазутом с пляжей в сотрудничестве с Росприроднадзором.

Работы, которые были приостановлены ночью, возобновятся утром, независимо от погодных условий, и именно тогда начнется оценка ущерба от шторма.

Напомним, выброс в море и на берег мазута с танкеров, потерпевших крушение, произошел на Керченском полуострове возле мыса Змеиный и крепости Еникале 21 декабря. Для очистки берега привлечены силы федерального и регионального МЧС.