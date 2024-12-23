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В Ростове будут судить 84-летнего мужчину за салют в отделении банка

В Ростове в отделении банка 84-летний мужчина запустил фейерверк, после чего скрылся.

Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент случился в офисе банка на улице Михаила Нагибина 20 декабря. В момент происшествия в помещении находились люди. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники и клиенты банка быстро покинули здание.

На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали виновника пожара. Им оказался 84-летний пенсионер.

Как выяснилось, преступление было совершено по указанию мошенников. На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, что накануне группа подростков также устроила поджог под руководством мошенников. Им предложили заработать 150 тысяч рублей за поджог электропоезда. Подозреваемых поймали по горячим следам.