В Рыльске разобрали все завалы после ракетного удара ВСУ

Специалисты завершили разбор завалов после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Рыльск в Курской области. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что лично оценил работу оперативного штаба и подтвердил завершение первоочередных ремонтных работ. Все завалы устранены, улицы очищены, а воронки от ракетных ударов засыпаны песком. Подача газа и тепла возобновлена во всех домах.
Хинштейн также отметил, что впереди еще значительный объем работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Три здания, которые были разрушены, не подлежат реконструкции. Он обсудил с коллегами и местными жителями, что будет построено на их месте. Из трех зданий два являются объектами культурного наследия, в которых располагались школа и колледж.
Врио губернатора добавил, что необходимо воссоздать внешний исторический облик зданий, который будет согласован с исторической средой, однако новые объекты должны соответствовать современным стандартам.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными Рыльска получили повреждения 12 зданий. Три соцобъекта признаны не подлежащими восстановлению. Речь идет о Доме культуры, учебном корпусе колледжа и здании начальных классов школы № 1.