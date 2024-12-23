В Рыльске разобрали все завалы после ракетного удара ВСУ

Хинштейн также отметил, что впереди еще значительный объем работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Три здания, которые были разрушены, не подлежат реконструкции. Он обсудил с коллегами и местными жителями, что будет построено на их месте. Из трех зданий два являются объектами культурного наследия, в которых располагались школа и колледж.