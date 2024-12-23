Самолёт ирландской Emerald Airlines совершил жёсткую посадку в Белфасте

В международном аэропорту Белфаста совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт ирландской авиакомпании Emerald Airlines, информирует Daily Mail.
«Самолёт лежит на обочине взлётно-посадочной полосы, а рядом находятся три пожарные машины», — говорится в публикации.
На борту воздушного судна не было пассажиров. Летели только четыре члена экипажа. В настоящее время сведения о возможных пострадавших не приводятся.
По предварительным данным, причиной ЧП стали плохие погодные условия.
Аэропорт находится в Северной Ирландии, после происшествия с самолётом воздушная гавань временно закрыта.
В Сети появились кадры, на которых запечатлено, что борт задел носом взлётно-посадочную полосу. Кроме того, на фотографиях видно, что от повреждённой стойки шасси разлетаются искры.
Ранее сообщалось, что самолёт Frontier Airlines загорелся после жёсткой посадки в Лас-Вегасе.