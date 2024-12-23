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Крупный пожар произошел на Курганской в Иркутске ночью 22 декабря

Пожарные тушили пламя на площади 200 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Крупный пожар разгорелся в одном из производственных зданий площадью 2,4 тысячи квадратных метров в Иркутске ночью 22 декабря. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, для тушения привлекли 33 специалиста.

— Пожар потушили на площади 200 квадратных метров. Горели подсобные помещения, технологическое оборудование, сырье для производства и готовая продукция — резинопол, — поделились в ведомстве.

Также пожарные вытащили четыре газовых баллона. Ночью продолжилась проливка и разборка конструкций склада. В свою очередь прокуратура Иркутской области взяла на контроль выяснение причин появления огня в производственном здании.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 50-летнего мужчину сбили на улице Байкальской в Иркутске.