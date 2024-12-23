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Водитель автобуса мог не пропустить машину МЧС при ДТП на юге Москве

КамАЗ столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке в российской столице.

Источник: Аргументы и факты

Авария с участием автобуса, КамАза и трех легковых автомобилей произошла на перекрестке на юго-востоке Москвы. Подробности в беседе с РИА Новости озвучил один из участников аварии.

По его словам, вероятно, водитель автобуса не пропустил машину МЧС. Она двигалась со включенным спецсигналом.

В результате КамАЗ врезался в автобус. Также произошло столкновение еще трех «легковушек», что привело к 15 пострадавшим.

«Мы стояли на красном светофоре. Ехал автомобиль МЧС по улице Голованова, а автобус — по Новочеркасскому бульвару», — рассказал один из водителей.

Он добавил, что на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. На данный момент обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее в Сети появились кадры с места аварии. ДТП произошло на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара вечером в воскресенье. Столкновение машин произошло около 20:20 в районе дома 30.