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Anadolu: в Чёрном море у берегов Стамбула обнаружили мину

В Сети появились кадры, на которых запечатлена мина, дрейфующая в воде.

Источник: Аргументы и факты

В Чёрном море у берегов Турции обнаружили мину, сообщает Anadolu.

По данным агентства, боеприпас обнаружен у побережья стамбульского пригорода Агва района Шиле. Мину заметили местные жители.

Пляж, а также район маяка взяты под «особый контроль». Местные власти намерены обезвредить снаряд утром в понедельник.

В Сети появились кадры, на которых запечатлена мина, дрейфующая в воде.

Ранее сообщалось, что в Турции в городе Эрегли провинции Зонгулдак обнаружили украинскую морскую мину. Взрывное устройство находилось в 60 метрах от побережья на глубине пяти метров. Мину уничтожили сапёры.