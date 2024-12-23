Anadolu: в Чёрном море у берегов Стамбула обнаружили мину

В Чёрном море у берегов Турции обнаружили мину, сообщает Anadolu.
По данным агентства, боеприпас обнаружен у побережья стамбульского пригорода Агва района Шиле. Мину заметили местные жители.
Пляж, а также район маяка взяты под «особый контроль». Местные власти намерены обезвредить снаряд утром в понедельник.
В Сети появились кадры, на которых запечатлена мина, дрейфующая в воде.
Ранее сообщалось, что в Турции в городе Эрегли провинции Зонгулдак обнаружили украинскую морскую мину. Взрывное устройство находилось в 60 метрах от побережья на глубине пяти метров. Мину уничтожили сапёры.