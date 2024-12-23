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AP: 174 туриста спасли в Колорадо из-за порчи подъемника на лыжном курорте

В конструкции подъемника на горнолыжном курорте Винтер-Парк обнаружили трещину, его работу сразу же остановили.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели эвакуировали 174 человека с подъемника на горнолыжном курорте Винтер-Парк. Подробности озвучило издание Associated Press.

Туристическое место находится в Колорадо. Оно расположено в 113 километрах от Денвера.

В один из моментов администраторы обнаружили в конструкции подъемника трещину. Для безопасности туристов движение на нем тут же было остановлено.

На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб, которые начали спасательную операцию. Они эвакуировали людей по канатам. Процесс шел около пяти часов, никто в результате происшествия не пострадал.

Людям также помогали лыжные патрули. Они заходили в каждую кабину и спускали спортсменов вместе со снаряжением.

Позже стало известно, что подъемник починили. Движение восстановлено, курорт работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что на Кузбассе в последние годы выросла популярность комплекса Шерегеш. Вместе с тем произошло существенное увеличение цен.