Пятеро детей пострадали на ледяной горке в Костанае

«Уважаемые родители, помните: ледяные горки не только забава и радость, но и объект повышенной опасности в случае несоблюдения правил безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра во время катаний. Вы, родители, в первую очередь несете ответственность за жизнь и здоровье вашего ребенка», — обратились медики к казахстанцам.