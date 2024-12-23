Приморский чиновник отправлен под домашний арест из-за покупки внедорожника бизнес-класса

«С января по апрель 2023 года он инициировал приобретение для нужд администрации у физического лица внедорожника Ford Explorer повышенной комфортности стоимостью более 2 млн рублей. Под условия документации для закупки подходил только один автомобиль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Отмечается, что в документации был ряд требований к автомобилю, среди которых уровень комфорта пассажиров, цвет кузова и салона.
По решению суда сделка признана неправомерной, контракт на приобретение автомобиля бизнес-класса расторгнут.
Также чиновник подозревается в том, что в 2023 году он, предположительно, получил от районной администрации земельный участок в бессрочное пользование для строительства универсальной спортивной площадки. Вместо этого, по версии следствия, глава поселения изменил назначение земли на жилую застройку.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, глава Тавричанского сельского поселения находится под домашним арестом.
Напомним, в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика, занимавшегося ремонтом трассы до Хасана.