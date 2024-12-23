Приморский чиновник отправлен под домашний арест из-за покупки внедорожника бизнес-класса

Также чиновник подозревается в том, что в 2023 году он, предположительно, получил от районной администрации земельный участок в бессрочное пользование для строительства универсальной спортивной площадки. Вместо этого, по версии следствия, глава поселения изменил назначение земли на жилую застройку.