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Приморский чиновник отправлен под домашний арест из-за покупки внедорожника бизнес-класса

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ФедералПресс. В Приморье заключен под домашний арест глава Тавричанского сельского поселения. Чиновника подозревают в коррупционных действиях при закупке дорогостоящего автомобиля и незаконном изменении целевого назначения земельного участка.

Источник: AP 2024

«С января по апрель 2023 года он инициировал приобретение для нужд администрации у физического лица внедорожника Ford Explorer повышенной комфортности стоимостью более 2 млн рублей. Под условия документации для закупки подходил только один автомобиль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Отмечается, что в документации был ряд требований к автомобилю, среди которых уровень комфорта пассажиров, цвет кузова и салона.

По решению суда сделка признана неправомерной, контракт на приобретение автомобиля бизнес-класса расторгнут.

Также чиновник подозревается в том, что в 2023 году он, предположительно, получил от районной администрации земельный участок в бессрочное пользование для строительства универсальной спортивной площадки. Вместо этого, по версии следствия, глава поселения изменил назначение земли на жилую застройку.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, глава Тавричанского сельского поселения находится под домашним арестом.

Напомним, в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика, занимавшегося ремонтом трассы до Хасана.