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В Полтавской области Украины прогремели взрывы

В регионе звучит воздушная тревога.
Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Полтавской области, информирует украинский телеканал ТСН.

По его данным, взрывы прогремели в населённом пункте Глобино.

«Глобино (Полтавская область) — взрывы», — рассказали журналисты.

В регионе звучит воздушная тревога. Её объявили в 22:16 мск.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Мэр города Владимир Кличко заявил, что в результате взрывов повреждена тепломагистраль.