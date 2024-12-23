В Полтавской области Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в Полтавской области, информирует украинский телеканал ТСН.
По его данным, взрывы прогремели в населённом пункте Глобино.
«Глобино (Полтавская область) — взрывы», — рассказали журналисты.
В регионе звучит воздушная тревога. Её объявили в 22:16 мск.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Мэр города Владимир Кличко заявил, что в результате взрывов повреждена тепломагистраль.