Завершилось расследование теракта на ж/д путях и атаки на аэродром под Рязанью

«Следствие по уголовному делу Руслана Сидики окончено. Следователь предъявил ему обвинение в окончательной редакции, которое поменялось только в части некоторых формулировок. Фигурант дела вину признал частично и к ознакомлению с материалами приступит со своим защитником в ближайшее время», — сказал собеседник агентства.
По его словам, материалы дела в отношении Сидики содержат около 40 томов. Сидики частично признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году. Вместе с тем он отказался от того, что ему вменили прохождение обучения терроризму. По словам Сидики, «всеми навыками он обладал задолго до задержания, так как увлекался электроникой, коптерами и мог сам изготовить взрывное устройство».
В свою очередь адвокат обвиняемого подтвердил ТАСС завершение расследования уголовного дела в отношении своего доверителя, но отказался от дальнейших комментариев.
По данным СК РФ, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями Рыбное и Блокпост 204-й км в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). По обвинению в совершении преступлений в своей рязанской квартире был задержан, а позже арестован Сидики. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.