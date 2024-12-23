Завершилось расследование теракта на ж/д путях и атаки на аэродром под Рязанью

По данным СК РФ, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями Рыбное и Блокпост 204-й км в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). По обвинению в совершении преступлений в своей рязанской квартире был задержан, а позже арестован Сидики. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.