Житель Приморья отправил мошенникам почти 1,8 млн рублей

В Находке 67-летний местный житель стал жертвой мошенников, потеряв почти 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Мужчина подал заявление в дежурную часть ОМВД России по Находке о том, что неизвестные лица путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 1 792 000 рублей. Установлено, что пенсионеру поступило сообщение в одном из популярных мессенджеров от якобы руководителя его работы о проверке архивных данных сотрудников силовыми структурами и возможной утечке этих данных. Вскоре с ним связался человек, представившийся сотрудником ведомства, информировавший о риске незаконного использования его личных данных для оформления кредитов. Затем мужчине вновь позвонили — на этот раз лже-представитель банка. Он подтвердил утечку информации и спросил, в каких финансовых учреждениях у потерпевшего открыты счета и сколько на них сбережений.
Под предлогом защиты денежных средств злоумышленники убедили пожилого мужчину перевести все свои сбережения на так называемые «безопасные счета», указанные аферистами.
«Один из звонивших даже убедил потерпевшего приобрести новый телефон с функцией бесконтактной передачи данных для того, чтобы можно было подключить демонстрацию экрана и видеть банковские счета и денежные средства заявителя», — сообщили в полиции.
После того как деньги были переведены, мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, максимальное наказание по которой может достигать до 10 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
Напомним, в Уссурийске 47-летняя женщина перевела семь млн рублей мошенникам, поверив в ложное предупреждение о краже средств с её счета. Отмечается, что женщине поступило сообщение в мессенджере от якобы заместителя директора её компании. В нем говорилось о предстоящем звонке от правоохранителей, которые якобы предупредят её о попытке хищения сбережений. После этого последовал звонок от лже-полицейского, который сообщил женщине о наличии угрозы для её средств и посоветовал перевести деньги на «безопасный счет». Убедив её в необходимости срочных действий, мошенник настоял на переводе семи млн рублей.