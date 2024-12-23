Житель Приморья отправил мошенникам почти 1,8 млн рублей

Мужчина подал заявление в дежурную часть ОМВД России по Находке о том, что неизвестные лица путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 1 792 000 рублей. Установлено, что пенсионеру поступило сообщение в одном из популярных мессенджеров от якобы руководителя его работы о проверке архивных данных сотрудников силовыми структурами и возможной утечке этих данных. Вскоре с ним связался человек, представившийся сотрудником ведомства, информировавший о риске незаконного использования его личных данных для оформления кредитов. Затем мужчине вновь позвонили — на этот раз лже-представитель банка. Он подтвердил утечку информации и спросил, в каких финансовых учреждениях у потерпевшего открыты счета и сколько на них сбережений.