Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три ребенка пострадали в ДТП в Иркутске и пригороде за неделю

Всего за этот период произошло 19 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и пригороде только за минувшую неделю в 19 авариях пострадал 21 человек. При этом трое из них дети. Об этом сообщили в Госавтоинспекции областного центра.

— Всего за минувшую неделю произошло: 235 автоаварий, 454 транспортных средств повреждено, — поделились инспекторы.

Также за период с 16 по 22 декабря зафиксировали девять наездов на пешеходов. Восемь раз авто сталкивались друг с другом, по одному разу съезжали с дороги и наезжали на препятствие.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре бушевал крупный пожар на площади 200 квадратных метров. Огонь разгорелся в одном из производственных зданий.