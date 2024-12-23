Три ребенка пострадали в ДТП в Иркутске и пригороде за неделю

В Иркутске и пригороде только за минувшую неделю в 19 авариях пострадал 21 человек. При этом трое из них дети. Об этом сообщили в Госавтоинспекции областного центра.
— Всего за минувшую неделю произошло: 235 автоаварий, 454 транспортных средств повреждено, — поделились инспекторы.
Также за период с 16 по 22 декабря зафиксировали девять наездов на пешеходов. Восемь раз авто сталкивались друг с другом, по одному разу съезжали с дороги и наезжали на препятствие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре бушевал крупный пожар на площади 200 квадратных метров. Огонь разгорелся в одном из производственных зданий.