Стало известно, зачем тигрица убила мужчину в районе Лазо Хабаровского края

Напомним, смертельный инцидент произошёл 20 ноября у посёлка Солонцовый. Мужчина остановил лесовоз, чтобы закрепить слетевшие цепи, когда из чащи на него напала тигрица. Напарник, находившийся неподалёку, не смог помочь. Позже тело погибшего с рваными ранами нашли представители охотнадзора и следственно-оперативной группы.