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Стало известно, зачем тигрица убила мужчину в районе Лазо Хабаровского края

Состояние хищницы требует дальнейших исследований.

Источник: Соцсети

Тигрица, убившая жителя Вяземского в районе Лазо Хабаровского края, оказалась истощённой и травмированной и не могла охотиться в дикой природе, сообщает Telegram-канал АНО «Центр “Амурский тигр”».

Напомним, смертельный инцидент произошёл 20 ноября у посёлка Солонцовый. Мужчина остановил лесовоз, чтобы закрепить слетевшие цепи, когда из чащи на него напала тигрица. Напарник, находившийся неподалёку, не смог помочь. Позже тело погибшего с рваными ранами нашли представители охотнадзора и следственно-оперативной группы.

Тигрицу удалось отловить. По данным Центра «Амурский тигр», у животного обнаружено обезвоживание, патологии в позвоночнике — вероятно, из-за старой травмы, полученной в результате ДТП или огнестрельного ранения, а на одной из лап отсутствуют подушечки.

Состояние хищницы требует дальнейших исследований. Выпускать её обратно в природу не планируют.

несчастный случай
флора и фауна